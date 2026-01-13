হামলার ২৪ দিন পার হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ খোঁজ নেয়নি: উদীচী

সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগে পুড়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক উপকরণের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে ৫৭ বছরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নথিপত্র, বাদ্যযন্ত্র, নাটকের কস্টিউম ও প্রপসসহ সংগঠনটির ক্ষয়ক্ষতি জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার উদীচীর কার্যালয়ের সামনে এই প্রদর্শনী ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, নৃশংস ওই অগ্নিসংযোগ ও হামলার ২৪ দিন পার হলেও এখনো অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি খোঁজখবর নেননি। ন্যূনতম সহানুভূতিও প্রকাশ করেননি বলে অভিযোগ করেছেন সংগঠনটির একাংশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার। তিনি বলেন, সংস্কৃতি উপদেষ্টার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। দেশের বৃহত্তম, ঐতিহ্যবাহী ও গণভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠনটির ওপর এমন হামলার পরও সংস্কৃতি উপদেষ্টার এমন নির্লিপ্ততা অনেক সংশয় ও প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।
এই হামলা সুপরিকল্পিত এবং স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী শক্তি এতে জড়িত বলে উল্লেখ করেছেন জামসেদ আনোয়ার। তিনি বলেন, উদীচী কার্যালয় ছিল বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান। আজ সেই কার্যালয় ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। আগের দিন ছায়ানট, প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের ওপর হামলা এবং পরে উদীচী কার্যালয়ে হামলার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং সুপরিকল্পিত আক্রমণ।
প্রকাশ্য সমাবেশে ছাত্রশিবির নেতাদের দেওয়া এমন হামলার হুমকির বিষয়টি সবার জানা ছিল মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোনো কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি; বরং অন্তর্বর্তী সরকারের নিস্পৃহতাই এই বর্বরতার পথ সুগম করেছে।’
উদীচী কার্যালয়ে হামলার দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ে যোগাযোগ করা হলেও পুলিশের সহায়তা পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে জামসেদ আনোয়ার বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কার্যালয়ে অবস্থান নিয়েছিলাম। বিকেল চারটার দিকে ছায়ানট ভবনের সামনে প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর ফেরার পথে উদীচীতে হামলার খবর পাই।’
অন্তর্বর্তী সরকার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য বার্ষিক সরকারি অনুদান দিতে পরিকল্পিতভাবে এ বছর উদীচীকে বাদ দিয়েছে জানিয়ে জামসেদ আনোয়ার বলেন, ‘এ ঘটনা আমাদের জন্য গভীরভাবে উদ্বেগজনক ও অগ্রহণযোগ্য।’ তিনি আরও বলেন, উদীচীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। উদীচীকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না।
উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলম বলেন, হামলার পর উদীচীর পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ইতিমধ্যে আলামত সংগ্রহ ও প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে; কিন্তু এখনো কোনো আসামি শনাক্ত বা গ্রেপ্তার হয়নি। তাঁর অবিলম্বে হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। তা না হলে দেশের জনগণ ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে নিয়েই আগামীতে উদীচী কঠোর প্রতিবাদ ও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।
সংগঠনটি কার্যালয় পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ জনগণ ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। নির্ধারিত ব্যাংক ও বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সহায়তা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন হাবিবুল আলম।
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর: চলতি হিসাব-বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় সংসদ, নম্বর ০০০২৬০২০০৬০১৮, সোনালী ব্যাংক, লোকাল অফিস শাখা, ঢাকা, রাউটার নম্বর-২০০২৭৩৮৮২। বিকাশ নম্বর: পার্সোনাল-০১৯৬৫৮৪৪৬৮৭ ।
উদীচীর পুড়ে যাওয়া কার্যালয় ও ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন শেষে সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, এমন অনুভূতি এর আগে হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১০ নভেম্বর। সেদিন বেতিয়ারায় পাকিস্তানি বাহিনী মানুষ হত্যা করে লাশ পুড়িয়ে দিয়েছিল। গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একই রকম গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল।
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওপর এমন হামলাকারীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি বলেও মন্তব্য করেছেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।
ধ্বংসস্তূপ প্রদর্শনী ও সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, উদীচীর সহসভাপতি রফিকুল হাসান জিন্নাহ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি নিখিল দাস, সহসভাপতি কামরুজ্জামান ভুঁইয়া, সমাজচিন্তা ফোরামের আহ্বায়ক কামাল হোসেন বাদল, প্রগতি লেখক সংঘের কোষাধ্যক্ষ দীনবন্ধু দাস, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের বিমল কান্তি দাস, মাওলানা ভাসানী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলন শেষে সম্মিলিত কন্ঠে উদীচী সংগীত পরিবেশন করেন উদীচীর সদস্যরা।