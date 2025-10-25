বন্ধুদের সঙ্গে ছাদে ছবি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তরুণের মৃত্যু

বন্ধুদের সঙ্গে একটি আটতলা ভবনের ছাদে ছবি তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফখরুল ইসলাম শাওন (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাজধানীর গেন্ডারিয়ার সাহেববাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
ফখরুল কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার কুড়াখাল গ্রামের মনির হোসেনের একমাত্র ছেলে। গেন্ডারিয়ার লালমোহন সাহা স্ট্রিট লেনে পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।
ফখরুলের বন্ধু মো. জাহিদ হোসেন বলেন, বিকেলে তাঁরা গেন্ডারিয়া এলাকার এক বড় ভাইয়ের আটতলা বাসার ছাদে বন্ধুরা মিলে ছবি তুলছিলেন। ছাদে ওঠার সিড়ির পাশে বসে থাকা অবস্থায় ফখরুল বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বিকেল পাঁচটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফখরুলের বাবা মনির হোসেন একটি মটর পার্টস দোকানের কর্মী। তিনি বলেন, ফখরুল এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত লেখাপড়া করে জাপানে যাওয়ার জন্য ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। বিকেলে তাঁর বন্ধুরা কনসার্ট দেখতে যাবেন বলে ডেকে নিয়ে যান। পরে তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে ছেলেকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।
এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।