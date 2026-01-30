বনানীতে পাঁচতলা ভবনে লাগা আগুন পৌনে এক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর বনানীতে শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি পাঁচতলা ভবনের পঞ্চম তলায় হার্ডবোর্ডের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানায়, সন্ধ্যা সাতটার দিকে বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার ওই ভবনের হার্ডবোর্ড ও কর্কশিটের গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে কুর্মিটোলা ও বারিধারা ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট সোয়া সাতটার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
রাত আটটার পর ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তিনি আরও জানান, আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
রাফি আল ফারুক বলেন, ভবনটির নিচের তলাগুলোতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে। আগুন লাগার পর সবাই ভবন থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।