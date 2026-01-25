সড়ক দুর্ঘটনা
শনির আখড়ায় মোটরসাইকেলে ট্রাকের ধাক্কা, শিক্ষার্থীসহ দুজন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন কলেজশিক্ষার্থী। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন খায়রুল হোসেন ওরফে কামরুল (২০) ও মো. ইয়াসিন (২৭)।

খায়রুল কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মাহিনন্দা মাঝপাড়ার হারুন–অর–রশীদের ছেলে। তিনি রাজধানীর ভাষানটেক সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। থাকতেন ভাষানটেকে। ইয়াসিন মোটরসাইকেল বেচাকেনার ব্যবসা করতেন। তাঁর বাবার নাম ফয়েজ উদ্দিন।

দুর্ঘটনার সময় দুজন একই মোটরসাইকেলে ছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। রাত ১১টার দিকে খায়রুলকে মৃত ঘোষণা করেন সেখানকার চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ইয়াসিনও মারা যান।

আহত অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে এনেছিলেন মাহাদি ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। তিনি জানান, শনির আখড়া এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে তাঁরা সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফারুক দুজন নিহত হওয়ার তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তাঁদের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে।

