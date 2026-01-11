গণভোটের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে, হ্যাঁ ভোট দিতে হবে: উপদেষ্টা আদিলুর

স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ‘যদি আমরা আবারও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও আয়নাঘরের দিনগুলোতে ফিরে যেতে না চাই, আমাদের গণভোটের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে, হ্যাঁ ভোট দিতে হবে। এবং পছন্দের গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত করতে হবে।’
আজ রোববার সকালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) নাগরিক পদক-২০২৫ প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্যে আদিলুর রহমান এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেন, দেড় বছর আগে ঢাকার রাস্তায় ছাত্ররা, শ্রমিক ও জনসাধারণ রক্ত দিয়েছিলেন বাংলাদেশের পরিবর্তন আনার জন্য। সেই পরিবর্তনের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেষ্টা করেছে।
আদিলুর রহমান আরও বলেন, ‘আমরা ওই বাংলাদেশটাই স্বপ্ন দেখি যেই স্বপ্ন আমাদের শহীদেরা দেখিয়ে গেছেন। যেন বাংলাদেশ আর অন্যায়ের পথে না হাঁটে। তাঁরা ওই বাংলাদেশই চেয়েছেন, যে বাংলাদেশে বৈষম্য থাকবে না। আমরা খুব বেশি কাজ করতে পারিনি। যেটুকু পেরেছি সে কাজটা যেন স্থায়ী করতে পারি।’
যাঁরা সামনে দায়িত্ব নেবেন তাঁরা দেশকে এগিয়ে নেবেন প্রত্যাশা জানিয়ে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেন, ‘আধিপত্যবাদের কাছে আর বাংলাদেশ কখনো মাথা নত করবে না। অন্যায় অবিচারের কাছে বাংলাদেশ কখনো মাথা নত করবে না। এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমি বিশ্বাস করি আজকে যাঁরা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁরাও বাংলাদেশকে সেই স্বপ্নের দিকেই ধাবিত করবেন।’
উত্তর সিটির বিভিন্ন কাজের কথা উল্লেখ স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, বেশ কিছু জলাভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। যদি উদ্ধারের পর জনসাধারণ যাঁরাই এলাকাতে থাকেন তাঁদের যদি সহযোগিতা না থাকে তাহলে এটা ধরে রাখা যাবে না। তাই তাঁদেরকে জনসম্পৃক্ত করা দরকার এবং জনসম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই কিন্তু নাগরিক সুযোগ সুবিধাগুলো সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রশাসক মাহমুদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।