মহাখালীতে পেট্রলপাম্পে আগুনে একজন দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে

রাজধানীর মহাখালীতে একটি পেট্রলপাম্পে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁর নাম মীর হোসেন (৫৫)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি আছেন।
আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুন লাগার ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হয় তারা।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশেদ বিন খালিদ রাত ৯টা ২৪ মিনিটে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, মহাখালীতে রাওয়া ক্লাবের পাশে ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে কেউ হতাহত হননি।
তবে রাত ১০টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা যায়, ওই আগুনের ঘটনায় দগ্ধ হয়ে মীর হোসেন নামের এক ব্যক্তি সেখানে এসেছেন। আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, মীর হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।