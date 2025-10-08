জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সানজিদা ইসলাম
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সানজিদা ইসলাম
রাজধানী

ডেঙ্গুতে প্রাণ গেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সানজিদার

প্রতিনিধিজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী সানজিদা ইসলাম। আজ বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। সানজিদা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন সানজিদা। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর মহাখালীর একটি হাসপাতালে পরীক্ষা করালে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে আজ দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থানান্তর করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার ২০-২৫ মিনিট পর তাঁর মৃত্যু হয়।

সানজিদার স্বামী মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সানজিদার জ্বর আসত, যেত। একই সঙ্গে কয়েক মাস তাঁর ‘রক্তের ইনফেকশনের’ চিকিৎসা চলছিল। আজ হঠাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত ৩-৪টা হাসপাতাল পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘সর্বশেষ ঢামেক হাসপাতালে আইসিইউতে নেওয়া হয়। এর মধ্যে সানজিদা আমাদের ছেড়ে চলে যায়।’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক প্রথম আলোকে বলেন, মেয়েটির গিঁটে ব্যথা ছিল। তাই ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়া বুঝতে পারেনি। ততক্ষণে চিকিৎসায় বিলম্ব হয়ে পড়ে। তিনি জানান, অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সানজিদার লাশ স্বামীর বাড়ি মেহেরপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানেই তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে। তাঁর অকালমৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার শোকাহত।

এদিকে আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশে ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গতকাল মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৭০০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫২ হাজার ১০৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মশাবাহিত এ রোগে মারা গেছেন ২২০ জন।

আরও পড়ুন