বুয়েটের আলোচিত সনি হত্যা মামলার আসামি মুশফিক গ্রেপ্তার: র‍্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দুই যুগ আগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার অন্যতম আসামি মুশফিক উদ্দিন টগরকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো খুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব জানিয়েছে, রাজধানীর আজিমপুর এলাকা থেকে মুশফিককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১টি রিভলবার ও ১৫৬টি গুলি জব্দ করা হয়েছে।

মুশফিককে গ্রেপ্তারের বিষয়ে শুক্রবার বেলা ১১টায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে ব্রিফিং করা হবে।

২০০২ সালের ৮ জুন বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের তৎকালীন সভাপতি মোকাম্মেল হায়াত খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম (এসএম) হলের তৎকালীন ছাত্রদল নেতা মুশফিক উদ্দিন টগর গ্রুপের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে নিহত হন সনি। দরপত্র নিয়ে ওই সংঘর্ষ হয়।

বুয়েটের কেমিপ্রকৌশল বিভাগের ১৯৯৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী সনি সেদিন ক্লাস শেষে বুয়েটের হলে ফিরছিলেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনায় ওই সময় সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল।

