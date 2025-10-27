মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে মৃত্যু: গাফিলতি ছিল কি না, খতিয়ে দেখার নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদন

ঢাকায় মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়া এবং তাতে একজনের মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশনা চেয়ে একটি রিট আবেদন হয়েছে উচ্চ আদালতে।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন আজ সোমবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেবদনটি দায়ের করেন।
এক বছর আগে ঢাকার মেট্রোরেলের স্তম্ভের একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ার পর গতকাল রোববার আবার একই ঘটনা ঘটে। এবার পথচারী এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা গতকালই দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করে সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ।
তার এক দিন পর দুটি ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ ও ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন এবং সংশ্লিষ্টদের গাফিলতি বা অবহেলা আছে কি না, তা নিরূপণে কমিটি গঠন করে বিস্তারিত তদন্তের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিলের নির্দেশনা চেয়ে রিট আবেদনটি হলো।
আবদুল্লাহ আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে আবেদনটি জমা দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার এর ওপর শুনানি হতে পারে।
রিট আবেদনে তিনি কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদন যুক্ত করে দেন। ‘মানহীন বিয়ারিং প্যাড সরবরাহ ইতাল থাইয়ের’ শিরোনামে ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারিতে একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ‘১১ ঘণ্টা পর মেট্রোরেল সেবা পুনরায় চালু হলো’ শিরোনামে গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর আরেকটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ‘ঢাকায় মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড মাথায় পড়ে পথচারীর মৃত্যু’ শিরোনামে গতকাল প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন এর মধ্যে রয়েছে।
একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনা চেয়েছেন জানিয়ে আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, কমিটি ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর এবং গতকাল সংঘটিত—এ দুটি ঘটনা তদন্ত করবে। বিস্তারিত তদন্ত করে ঘটনার কারণ ও প্রেক্ষাপট, মৃত্যুর কারণ এবং সংশ্লিষ্টদের কোনো গাফিলতি বা অবহেলা আছে কি না, তা নিরূপণ করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনা (মেট্রোরেল চলাচল ১১ ঘণ্টা বন্ধ) নিয়ে তখন যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির অনুসন্ধান প্রতিবেদনও ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে বিবাদীদের প্রতি নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।
ঢাকা জেলায় অবস্থিত মেট্রোরেল ও সব ফ্লাইওভারের পিলারে ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রীর (বিয়ারিং প্যাডসহ) মান যাচাই নিশ্চিতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নিষ্ক্রিয়তা এবং এসব তদারকিতে রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে জবাবদিহি ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিতে ব্যর্থতা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এমন একটি রুলও আদালতের কাছে চাওয়া হয়েছে।
রিট আবেদনে সড়ক যোগাযোগ ও সেতু বিভাগের সচিব এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ চারজনকে বিবাদী করা হয়েছে।