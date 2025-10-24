ছয়তলা বাণিজ্যিক ভবনটির ছয়তলাতে আগুন লাগে। আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর কালশীতে
রাজধানীর কালশীতে আগুনে পুড়ল পোশাক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর পল্লবীর কালশী রোডে শুক্রবার রাতে অগ্নিকাণ্ডে তৈরি পোশাকের একটি কারখানা পুড়ে গেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।

এ বিষয়ে রাত সোয়া ১০টার দিকে যোগাযোগ করা হলে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের কর্তব্যরত কর্মকর্তা রাকিব আল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, রাত ১০টার দিকে কালশী রোডের চন্দ্রবিন্দু মোড়ের কাছে একটি ছয়তলা বাণিজ্যিক ভবনের ছয়তলায় আগুন লাগে। ওই তলায় তৈরি পোশাক কারখানা ছিল।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ভবনটির চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলায় পোশাক কারখানা, তৃতীয় তলা বর্তমানে ফাঁকা এবং ওই তলায় কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই। ভবনটির দ্বিতীয় তলায় বিবাহ বাড়ি নামের একটি কমিউনিটি সেন্টার এবং নিচতলায় দোকানপাট।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের সাতটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ১২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ষষ্ঠ তলা পুড়ে গেলেও অন্য তলাগুলোতে আগুন ছড়াতে দেয়নি ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে আরও তিনটি ইউনিট প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ভবনটিতে থাকা পোশাক কারখানাসহ সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। তাই সেখানে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

তালহা বিন জসীম বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। রাত ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম আলোকে বলেন, কমিউনিটি সেন্টারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তখনো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। ভবনটির নিচে শত শত উৎসুক মানুষ ভিড় করে আছেন।

