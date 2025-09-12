কড়াইল বস্তির শিশুদের স্বপ্নের রঙিন ভুবন

তারাভরা রাতের আকাশের ছবি এঁকেছে রিয়া মণি। এই ছবির নাম ‘স্টারি নাইট’। তাদের যখন ছবি আঁকা শেখানো হচ্ছিল, তখন মূল ছবিটি দেখে তার খুব ভালো লেগেছিল। ভ্যান গঘ নামের এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এই ছবি এঁকেছিলেন বলে তাকে জানানো হয়েছিল।
রিয়া মণি থাকে রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে। গ্লোরি ফিউচার মডেল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার বাবা গুলশানের এক অফিসে নিরাপত্তাপ্রহরীর কাজ করেন আর মা গৃহকর্মী। ছবি আঁকতে খুব ভালো লাগে রিয়া মণির। কিন্তু তেমন সুযোগ-সুবিধা তার ছিল না। গত বছর ‘আড্ডা কালেকটিভ’ নামের একটি সংগঠন রিয়া মণির মতো কড়াইল বস্তির ৬০ শিশুকে হাতে–কলমে ছবি আঁকার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তাদের আঁকা সেই সব ছবি নিয়েই ‘ডিজায়ার্ড কড়াইল’ নামে দুই দিনের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে আড্ডা কালেকটিভ।
শুক্রবার সন্ধ্যায় বনানীর ১৭ নম্বর সড়কের ই-৭০ বাড়ির ‘নুক ঢাকা’ গ্যালারিতে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পী মনিরুল ইসলাম। শিশুদের ছবিগুলো দেখে মনিরুল ইসলাম ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি শিশুর মধ্যেই নানা ধরনের প্রতিভা ও সৃজনশীলতা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক শিশু, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় না। এই শিশুদের কাজ দেখেই বোঝা যায় প্রতিটি শিশুর মনের ভেতরেই একজন বড় শিল্পী থাকে। শিশুরা তাদের স্বপ্নকে এসব ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছে।’
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আড্ডা কালেকটিভের অন্যতম উদ্যোক্তা সদস্য স্থপতি ফারহানা নিজাম চৌধুরী। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তিনি এবং সুইডিশ স্থপতি নিকোলাউস গ্রাবার ও ইতালিয়ান স্থপতি ফ্রেডেরিকা ব্রেটি কিছু সমমনাকে নিয়ে ২০২৩ সালে আড্ডা কালেকটিভ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা মূলত নগর স্থাপনা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। পরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কাজ করাসহ সমাজ ও জনকল্যাণকর বিভিন্ন কাজের উদ্যোগ নেন। এরই অংশ হিসেবে গত বছর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আট দফায় তাঁরা কড়াইল বস্তির ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সী ৬০ জন শিশুকে ছবি আঁকা ও নানা ধরনের সৃজনশীল কাজের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। পরে শিশুরা ছবিগুলো এঁকেছে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় তাদের ঠিক করে দেওয়া হয়নি। গত বছর ডিসেম্বরে তাঁরা কড়াইল বস্তিতে ‘মজা করি’ নামে শিশুদের একটি উৎসব করেছিলেন। সেখানে তাদের আঁকা ছবিগুলোর একটি উন্মুক্ত প্রদর্শনী হয়েছিল। কড়াইলের শিশুরা ছবি আঁকার এই প্রশিক্ষণের প্রতি গভীর আগ্রহী হয়ে উঠছে। তারা প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছে। এ কারণে এ বছর আবার সপ্তাহে শুক্র-শনিবার দুদিন বেলা তিনটা থেকে দুই ঘণ্টা করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
উদ্যোক্তারা জানালেন, কড়াইল বস্তির শিশুদের আঁকা ছবিগুলো থেকে বাছাই করে ৫০টি ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী করা হচ্ছে। ছবি বিক্রির অর্থ তাদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যয় করা হবে। আজ শনিবার বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে।
প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছিল কড়াইলের ময়না আক্তার। সে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে সানরাইজ মডেল স্কুলে। বাবা রিকশা চালান, মা গৃহকর্মী। তাদের গ্রামের বাড়ি ভোলায়। সে এঁকেছে গ্রামের দৃশ্য। সবুজ গাছপালা ভরা গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে নদী। আকাশে সাদা মেঘ। বড় হয়ে শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা তার। মহাখালী মডেল স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী হনুফা আক্তার এঁকেছে ফুলের বাগান। তার ইচ্ছা ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার। হনুফা বলছিল, ‘আগে খাতার পাতায় ছবি এঁকে ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে রাখতাম। এখন আমার ছবি অনেক মানুষ দেখতে এসেছে। এতে খুব ভালো লাগছে।’ অনেকে এসেছিল ছবির এই প্রদর্শনীতে।
বাংলার পণ্য: নুক ঢাকা গ্যালারির আরেকটি অংশে গতকাল শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘বাংলার পণ্য’ নামের বিশেষ প্রদর্শনী। উদ্যোক্তা ক্যাটিরিনা স্ট্রাবের বিভিন্ন ধরনের পোশাক, ব্যাগ ও বস্ত্রসামগ্রীর এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।