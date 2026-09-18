ফুটবল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বিভিন্ন সেক্টরের প্রায় ২০০ শিশু-কিশোর অংশ নিচ্ছে। রাজধানীর উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর পার্ক, ১৮ সেপ্টেম্বর
ফুটবল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে বিভিন্ন সেক্টরের প্রায় ২০০ শিশু-কিশোর অংশ নিচ্ছে। রাজধানীর উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর পার্ক, ১৮ সেপ্টেম্বর
রাজধানী

মুঠোফোন ছেড়ে মাঠে, ২০০ কিশোরের জন্য ফুটবল প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মুঠোফোন, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রের (ডিজিটাল ডিভাইস) আসক্তি থেকে শিশু-কিশোরদের মাঠমুখী করতে ফুটবল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের আয়োজন করেছে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কল্যাণ সমিতি। আজ শুক্রবার সকালে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর পার্কে এ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

কল্যাণ সমিতির সূত্রে জানা গেছে, এই ক্যাম্পে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন সেক্টরের প্রায় ২০০ শিশু-কিশোর অংশ নিচ্ছে। এসব শিশু-কিশোরের বয়স ৮ থেকে ১৪ বছর। আগামী তিন মাস প্রতি শুক্র ও শনিবার এই ক্যাম্প চলবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কল্যাণ সমিতির সভাপতি শরীফ সান্টু বলেন, ফুটবল কেবল একটা খেলা নয়, এটি একটি ভালোবাসার নাম। ফুটবল খেলার মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি বন্ধুত্ব বাড়ে, একতাবদ্ধ হতে শেখে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। তিনি বলেন, বর্তমানে শিশু-কিশোরদের একটি বড় অংশ মোবাইল ফোন, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসে অতিরিক্ত সময় কাটাচ্ছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাই শিশুদের মাঠমুখী করতে নিয়মিত খেলাধুলার সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুষ্ঠু ও সুন্দর পথে ফিরিয়ে আনতে দেশের যাঁর যেখানে সুযোগ আছে, তাঁদের এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

আগামী তিন মাস প্রতি শুক্র ও শনিবার এই ফুটবল প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলবে

কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন বলেন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলারও প্রয়োজন রয়েছে। তাদের মাঠমুখী করতে এ ধরনের উদ্যোগ নিয়মিত চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করেন তিনি।

সোসাইটির ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনজুর হোসেন খান বলেন, শিশু-কিশোরদের মাঠে ফিরিয়ে আনাই এ প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য। নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে তারা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও দলগত সহযোগিতার মতো গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

তিন মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নাহিদ মান্না। তাঁকে সহযোগিতা করছেন আরও তিনজন সহকারী কোচ। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পটির স্পনসর হিসেবে রয়েছে ইউনিমার্ট।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোসাইটির সহসভাপতি মফিজ সরকার, পরিবেশ সম্পাদক খালেদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা কবিরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলমসহ সোসাইটির বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য, সেক্টরের বাসিন্দা ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

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