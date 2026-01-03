বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অ্যাটকোর সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী
রাজধানী

সমবেদনা জানাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অ্যাটকোর নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো) সমবেদনা জানিয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলমালিকদের এ সংগঠনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে শোক ও সমবেদনা জানাতে যান অ্যাটকোর সাত সদস্যের ওই প্রতিনিধিদল। সংগঠনটির সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী ও মহাসচিব আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা খালেদা জিয়ার জন্য খোলা শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেছেন। শোকবইয়ে স্বাক্ষর শেষে প্রতিনিধিদলটি সেখানে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ওই বৈঠক করে।

বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে অঞ্জন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, খালেদা জিয়ার প্রয়াণে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। তাঁরা এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শোক জানাতে এসেছেন।

