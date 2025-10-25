ঢামেক হাসপাতালে এক হাজতির মৃত্যু
হেডিং: ঢামেক হাসপাতালে এক হাজতির মৃত্যু
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে সোহাগ সিকদার (৩৪) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার রাত পৌনে আটটার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সোহাগ সিকদারের গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার নিয়ামত গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আশরাফ আলী সিকদার। তিনি মিরপুর মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় কারাগারে ছিলেন।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সোহাগ সিকদারকে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন কারারক্ষীরা। পরে রাত পৌনে আটটার দিকে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।