কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের আট নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের আট নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়া ও সহায়তার অভিযোগ রয়েছে।
আজ রোববার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শনিবার সন্ধ্যা থেকে রোববার ভোর পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন গাজীপুর মহানগর ছাত্রলীগের উপপ্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম শাকিল (৩৪), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সহসভাপতি আল ইত্তেহাদ রোহান (২৯), গেন্ডারিয়া থানা আওয়ামী লীগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাসান (৩২), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১০ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক লাহুল হোসেন (৩১), আওয়ামী লীগের সমর্থক তানভীর রেজওয়ান ভূঁইয়া (৪৮), কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো. ইয়াসিন আহমেদ রবিন (৩৫), কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসম্পাদক মো. সজিব কাজী (৩৪) এবং হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাত চৌধুরী (৩১)।
ডিবির তথ্যমতে, শনিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে গাজীপুরের সদর থানা এলাকা থেকে কামরুল ইসলামকে এবং রাত ৯টার দিকে দক্ষিণখান এলাকা থেকে আল ইত্তেহাদ রোহানকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই রাতে ১১টা ৩৫ মিনিটে গেন্ডারিয়ার লোহারপুল থেকে মো. হাসানকে গ্রেপ্তার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কলাবাগান এলাকা থেকে লাহুল হোসেনকে এবং রাত সোয়া ৮টার দিকে ডেমরা থেকে মো. ইয়াসিন আহমেদ রবিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ সকালে গুলশান বিভাগের একটি দল মিরপুর সেকশন–৬–এর একটি বাসা থেকে তানভীর রেজওয়ান ভূঁইয়াকে ও চামেলীবাগ এলাকা থেকে সজিব কাজী এবং শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে হাজারীবাগ এলাকা থেকে প্রভাত চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ডিবি সূত্র বলছে, মো. ইয়াসিন আহমেদ রবিন ১৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডির ২৭ নম্বরে যুবলীগের ঝটিকা মিছিলে নেতৃত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন ঝটিকা মিছিলে লোক সরবরাহ ও অর্থসহায়তার কাজও করতেন।