পুরান ঢাকার চকবাজারের রহমতগঞ্জ এলাকার ডালপট্টিতে একটি তিন তলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস
রাজধানী

পুরান ঢাকার চকবাজারে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পুরান ঢাকার চকবাজারের রহমতগঞ্জ এলাকার ডালপট্টিতে একটি তিন তলা আবাসিক ভবনের তৃতীয় তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এক খুদে বার্তায় ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স জানায়, সংবাদ পাওয়ার পর লালবাগ ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট বিকেল চারটা ৪৮ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে সাহায্যের জন্য আরও পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, লালবাগ, পলাশী ও সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশনের ৭টি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণে কাজ করছে।

আগুনের উৎস, ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের বিষয়ে এখনো কিছু জানায়নি ফায়ার সার্ভিস।

