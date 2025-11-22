রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে গ্রন্থাগার উদ্বোধন

রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে (রুয়াপ) গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। উত্তরা ১৮ নম্বর সেক্টরে রুয়াপের (ব্লক–এ) বাসিন্দাদের মানসিক বিকাশ, জ্ঞানচর্চা ও শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এই গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেছেন।
রাজউকের এই ব্লকে প্রায় ৬ হাজার ৬৩৬টি ফ্ল্যাট রয়েছে। শনিবার রুয়াপে গ্রন্থাগার উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কবি ও অধ্যাপক শোয়াইব জিবরান গ্রন্থাগারের অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা এই উদ্যোগে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেন, বিশ্বের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। অক্সফোর্ড বা প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরি তার অনন্য উদাহরণ। লাইব্রেরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই, বরং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে। অতীতে যেমন মসজিদের পাশে মক্তব থাকত এবং ধীরে ধীরে তা মাদ্রাসায় রূপ নিয়েছিল, তেমনি এখানে একটি স্কুল থাকলে লাইব্রেরিও প্রাণবন্ত থাকবে। লাইব্রেরিকে জীবন্ত রাখতে হলে বাংলা মাধ্যমের একটি স্কুল প্রয়োজন।
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ মুজাফফর উদ্দিন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি বলেন, এই এলাকায় বহু শিক্ষিত, সৃষ্টিশীল ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ বসবাস করেন। তাই এই লাইব্রেরি সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে এবং আগামী প্রজন্মের মানসিক বিকাশে বড় ভূমিকা রাখবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রুয়াপ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আকা রেজা গালিব।
স্থানীয় বইপ্রেমী ও কবি–সাহিত্যিকদের উদ্যোগে ২০ নভেম্বর রাজউক ১১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন করে। কমিটির উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, মিসৌরি স্টেট ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসমত আলী, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা আকা রেজা গালিব এবং সদস্যসচিব হিসেবে রয়েছেন কবি ও ছড়াকার মোক্তার হোসেন।