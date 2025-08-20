মহাখালীর সাততলা বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর মহাখালীর সাত তলা বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আজ বুধবার দুপুরে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ২টা ৩৭ মিনিটে মহাখালীর সাততলা বস্তিতে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া গেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে তেজগাঁও থেকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ও কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট কাজ করে। বেলা ৩টা ১৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের তথ্য জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।