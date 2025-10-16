আলোচনার জন্য সচিবালয়ে প্রতিনিধি পাঠানোর কথা জানালেন শিক্ষক-কর্মচারীরা

আলোচনার জন্য সচিবালয়ে প্রতিনিধি পাঠানোর কথা জানিয়েছেন আন্দোলনরত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে প্রথম আলোকে এই তথ্য জানান এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের যুগ্ম সদস্যসচিব আবুল বাশার।
১০ সদস্যের প্রতিনিধিদলে আবুল বাশারও আছেন। তিনি বলেন, তাঁরা ফিরে আসা পর্যন্ত আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থা করবেন। তিনি মনে করছেন, তাঁদের দাবির বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তাই সরকারের আহ্বানে তাঁরা সচিবালয়ে গেছেন। আলোচনা চলাকালে তাঁরা পূর্বঘোষিত ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি স্থগিত রাখছেন।
আবুল বাশার বলেন, ‘আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে আমরা মার্চ টু যমুনা কর্মসূচি পালন করব। তবে এখানে (সচিবালয়) যতক্ষণ আছি, শিক্ষক-কর্মচারীরা ততক্ষণ শহীদ মিনারে অবস্থান করবেন।’
মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম তিন হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আজ দুপুর বারোটায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন উদ্দেশ্যে ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি পালনের কথা ছিল শিক্ষক-কর্মচারীদের। এখন তা আপাতত স্থগিত রাখছেন তাঁরা।
আজ টানা পঞ্চম দিনের মতো আন্দোলনে আছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অবস্থান করছেন। তাঁরা স্লোগান দিচ্ছেন, ‘২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, দিতে হবে দিতে হবে’, ‘বাংলার শিক্ষক, এক হও এক হও’, ‘শিক্ষকদের সঙ্গে প্রহসন, মানি না মানি না’ প্রভৃতি।