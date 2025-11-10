রাজধানীর ধানমন্ডিতে শান্ত–মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা
রাতে মিরপুরে ককটেল বিস্ফোরণ, ধানমন্ডিতে বাসে আগুন

রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলী মার্কেটের সামনে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আর ধানমন্ডি ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরের পাশে শাহ আলী মার্কেটের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ওপর আরেকটি ককটেল বিস্ফোরণের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ বলছে, পরপর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। কে বা কারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা জানা যায়নি। মিরপুর–১০ নম্বর গোল চত্বরের ফুটওভার ব্রিজের (পদচারী সেতু) ওপর থেকে কেউ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে বলে ধারণা করছে তারা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ককটেল বিস্ফোরণকারী ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনের রাস্তায় শান্ত–মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায়ও কেউ হতাহত হয়নি।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষে কর্তব্যরত কর্মকর্তা শিহাব সরকার প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বাসে আগুনের খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর স্টেশন থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের ধানমন্ডি বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, বাসে বিশ্ববিদ্যালয়টির কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিলেন, কিন্তু আগুন লাগার পরপরই তাঁরা নিরাপদে নেমে আসতে সক্ষম হন। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নেভাতে কাজ করছেন, তবে কেউ হতাহত হয়নি।

এর আগে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজধানীর চারটি স্থানে সাতটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে একটি; মোহাম্মদপুরের স্যার সৈয়দ রোডে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের খাদ্যপণ্যের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ‘প্রবর্তনা’র সামনে ও সীমানার ভেতরে দুটি; ধানমন্ডি মাইডাস সেন্টারের সামনে দুটি এবং ধানমন্ডি ৯/এ এলাকার ইবনে সিনা হাসপাতালের সামনের আরও দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। তবে এসব ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

এর আগে ভোর ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে শাহজাদপুরে ভিক্টর পরিবহনের একটি বাস এবং সকাল সোয়া ৬টার দিকে মেরুল বাড্ডায় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির কাছে আকাশ পরিবহনের একটি বাসেও আগুন দেওয়া হয়।

