রাজধানীর কদমতলী থানার জাপানি বাজার জিয়া সরণি খালের পাড় এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ডিএসসিসির প্রশাসক মো. আবদুস সালাম। ১৩ সেপ্টেম্বর
রাজধানীর কদমতলী থানার জাপানি বাজার জিয়া সরণি খালের পাড় এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ডিএসসিসির প্রশাসক মো. আবদুস সালাম। ১৩ সেপ্টেম্বর
রাজধানী

ঢাকা দক্ষিণ সিটি: নতুন চার ওয়ার্ডে ১৩০ কোটি টাকার প্রকল্প বিবেচনায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা    

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে (ডিএসসিসি) নতুন করে যুক্ত হওয়া চারটি ওয়ার্ডের অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে ১৩০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে কাজ শুরু হবে।

আজ রোববার রাজধানীর কদমতলী থানার ৬০ নম্বর ওয়ার্ডের জাপানি বাজার জিয়া সরণি খালের পাড় এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভায় ডিএসসিসির প্রশাসক মো. আবদুস সালাম এসব কথা বলেন। পরে ডিএসসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মো. আবদুস সালাম বলেন, ডিএসসিসির সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হওয়া ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫৮, ৫৯, ৬০ ও ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে প্রকল্পটি নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। অনুমোদন পেলে কাজ শুরু হবে।

ড্রেন দখল ঠেকানোর পরিকল্পনার কথাও জানান প্রশাসক। তিনি বলেন, ড্রেনের দুই পাশে জায়গা রেখে পাড় তৈরি করে মানুষের চলাচলের ব্যবস্থা করা হবে। এতে ড্রেন দখলের সুযোগ থাকবে না।

এলাকার সমস্যা সমাধানে সরকার ও প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান মো. আবদুস সালাম। তিনি বলেন, ড্রেন ও খাল পরিষ্কার করার পর সেখানে আবার ময়লা ফেলা হলে কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। খাল ও ড্রেন দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত রাখতে নাগরিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। অবৈধ দখল ছেড়ে দেওয়া এবং খাল-ড্রেনের জায়গায় নতুন করে দোকানপাট না বসানোর আহ্বান জানান তিনি।

মাদক প্রতিরোধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং পুলিশ ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান ডিএসসিসির প্রশাসক। ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোথাও পানি জমতে না দেওয়া এবং নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে মো. আবদুস সালাম বলেন, সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নগর গড়ে তুলতে গাছ লাগানোর পাশাপাশি সেগুলোর পরিচর্যা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য শিরীন সুলতানা। প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সদস্যসচিব তানভীর আহমেদ রবিন। এ সময় ডিএসসিসির কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

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