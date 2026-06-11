ঢাকার বিজয় সরণিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক

রাজধানীর বিজয় সরণিতে গতকাল বুধবার মধ্যরাতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় ইয়াকুব আলী (৫০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
ইয়াকুব আলী বিদ্যুৎমিস্ত্রির কাজ করতেন। কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে বিজয় সরণি সিগন্যালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় ইয়াকুব আলীকে উদ্ধার করে একটি হাসপাতাল ঘুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে ইয়াকুবের ছেলে মানিক ইয়াসিন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর বাবা পোস্তগোলা ব্রিজ এলাকায় কাজ শেষ করে রাইড শেয়ারিংয়ের মোটরসাইকেলের পেছনে বসে মিরপুরের বাসায় ফিরছিলেন। একটি মাইক্রোবাস পেছন থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পর মাইক্রোবাসটির চালক তাঁর বাবাকে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁর পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সোয়া দুইটার দিকে চিকিৎসক ইয়াকুবকে মৃত ঘোষণা করেন। ইয়াকুবের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কাফরুল থানাকে জানানো হয়েছে।
ইয়াকুবের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার ওলানিয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম নুর মোহাম্মদ কাজী। তিনি রাজধানীর পল্লবীতে পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন।