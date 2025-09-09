বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে অযথা ভিড় না করতে অনুরোধ পুলিশের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর ভোট গণনার কাজ চলছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে অযথা ভিড় না করতে সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। মঙ্গলবার রাতে এক খুদে বার্তায় এ তথ্য জানায় ডিএমপি।
ডিএমপি বলছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া ভোট গ্রহণে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। ভোট শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে গণনা কার্যক্রম শুরু হয়। গণনার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে বিপুলসংখ্যক উৎসুক জনতা জড়ো হতে থাকেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অযথা ভিড় এড়াতে সাধারণ জনগণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি।