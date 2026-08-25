রাজধানী

জ্বালানি ও সরবরাহ নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কেন্দ্র সিইএল

বিশেষ প্রতিনিধি ঢাকা

বাংলাদেশের জ্বালানি ও সরবরাহ খাত নিয়ে গবেষণা, শিক্ষা, নীতি-আলোচনা ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করতে গঠন করা হয়েছে সেন্টার ফর এনার্জি অ্যান্ড লজিস্টিকস (সিইএল)। এটি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান।

কেন্দ্রটির পরিচিতিপত্রে (ব্রশিউর) লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, সিইএলের লক্ষ্য শুধু গবেষণা পরিচালনা নয়; বরং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা। পাশাপাশি বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য জ্বালানি ও সরবরাহ বিষয়ে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হয়ে ওঠা।

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি, কার্যকর পণ্য পরিবহন, স্থিতিশীল সরবরাহব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক যোগাযোগের চাহিদা বাড়ছে। এই বাস্তবতায় সিইএলের কাজের পরিধি বেশ বিস্তৃত। জ্বালানি খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি নিরাপত্তা, জ্বালানি বাজার ও অর্থায়ন, জ্বালানি দক্ষতা, জলবায়ু ও জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক জ্বালানিব্যবস্থা নিয়ে কাজ করবে প্রতিষ্ঠানটি। অন্যদিকে সরবরাহের (লজিস্টিকস) ক্ষেত্রে সরবরাহব্যবস্থা, পণ্য পরিবহন, স্মার্ট ও পরিবেশবান্ধব ও ডিজিটাল লজিস্টিকস, বাণিজ্য সহজীকরণ, অবকাঠামো ও আঞ্চলিক যোগাযোগ গুরুত্ব পাবে।

জ্বালানি ও সরবরাহের সংযোগস্থল থেকে সিইএলের বিশেষ আগ্রহের কথা বলা হয়েছে পরিচিতিপত্রে। এতে বলা হয়, কার্বন নিঃসরণ কমানো, সবুজ বন্দর, স্মার্ট লজিস্টিকস হাব, বিকল্প জ্বালানি, ব্যাটারি সরবরাহব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো এবং সরবরাহব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে গবেষণার পরিকল্পনা রয়েছে।

গবেষণার পাশাপাশি কেন্দ্রটি একাডেমিক কোর্স, নির্বাহী শিক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও সনদ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। মৌলিক, প্রায়োগিক ও নীতিনির্ভর গবেষণা, বাজার সমীক্ষা, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও কারিগরি মূল্যায়ন করবে। পাশাপাশি নীতি প্রণয়ন, কৌশলগত পরিকল্পনা, সম্ভাব্যতা যাচাই, বিনিয়োগ পরামর্শ, প্রকল্প মূল্যায়ন এবং কারিগরি ও আইনি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মতো পরামর্শসেবাও দেবে সিইএল।

কেন্দ্রটির নেতৃত্বে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ, লেখক ও শিক্ষক মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। এর আগে ছিলেন জ্বালানিসচিব এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (ইডকল) প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

কেন্দ্রটির উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান সুলতান হাফিজ রহমান। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক। পরিষদে ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, জ্বালানি ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিরা রয়েছেন।

সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন, মেট্রোরেল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানির (ডিএমটিসিএল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ, নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিশাদ আহমেদ, ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক মোহাম্মদ কুদ্দুসসহ দেশ-বিদেশের পরিবহন, জ্বালানি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সরবরাহব্যবস্থার বিশেষজ্ঞরা এর ফেলো হিসেবে যুক্ত আছেন।

সরকারি মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, শিল্প খাত ও নাগরিক সমাজকে নিয়ে যৌথ গবেষণা, নীতি সংলাপ, পরামর্শ ও দক্ষতা উন্নয়নের কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সিইএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

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