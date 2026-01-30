ওয়ারীতে রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আটজন দগ্ধ

রাজধানীর ওয়ারীর ‘পাস্তা ক্লাব’ নামে একটি রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আটজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। শুক্রবার রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন ওই রেস্তোরাঁর ক্যাশিয়ার শাহ আলম (৪৫), কর্মচারী ইউনূস (৩০), সৌরভ (২৫), মেহেদী (২৫), মোস্তফা (২৭), আবির (২২), জসিম (২৮) ও কামরুল (২০)।
দগ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা ইউসুফ শেখ বলেন, তৃতীয় তলায় রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হয়।
ঢামেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের আবাসিক সার্জন হারুনুর রশিদ জানান, দুজনকে জরুরি বিভাগে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনের আঘাত গুরুতর না হওয়ায় জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক।