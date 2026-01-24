‘গণিত শেখো স্বপ্ন দেখো’ স্লোগানে ঢাকায় গণিত উৎসব শুরু

‘গণিত শেখো স্বপ্ন দেখো’ স্লোগান সামনে রেখে ‘ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬’ ঢাকা আঞ্চলিক পর্ব শুরু হয়েছে। আজ শনিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সকাল ৯টায় গণিত উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।
জাতীয় সংগীতের সঙ্গে উদ্বোধনী পর্বে জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও প্যারেরা।
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সহসভাপতি অধ্যাপক আবদুল হাকিম খান।
আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির পতাকা উত্তোলন করেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম।
উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও প্যারেরা। তিনি গণিত উৎসবে অংশ নেওয়া সব শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে শুভেচ্ছা জানান।
গণিত উৎসব এখন শিক্ষার্থীদের প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘এই অলিম্পিয়াড তরুণ শিক্ষার্থীদের গণিতের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তুলবে। আগামী জুলাই মাসে অনুষ্ঠিতব্য ৬৭তম আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিযোগিতায় তোমরা আরও ভালো ফলাফল অর্জন করে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে। আর সেদিনই হবে আমাদের সকল চেষ্টার সার্থকতা।’
শিক্ষার্থীদের গণিত শেখা ও গণিত নিয়ে স্বপ্ন দেখার আহ্বান জানান গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সহসভাপতি অধ্যাপক আবদুল হাকিম খান। তিনি বলেন, গণিত বিজ্ঞানের ভাষা, গণিত টেকনোলজির ভাষা। গণিত একাধারে প্রযুক্তি, মেডিকেল সায়েন্স ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ভাষা। আমার অনুরোধ থাকবে, তোমরা যখন বড় হবে তখন গণিত নিয়ে স্বপ্ন দেখবে, গণিতের প্রয়োগ দেখবে ও সেই স্বপ্ন বিস্তার করবে।
প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, আজকের এই প্রতিযোগিতা একটি উৎসব। এই উৎসবে কেউ ভালো করতে পারে, কেউ ভালো না–ও করতে পারে। তবে ভবিষ্যতে সবাই ভালো করবে। প্রতিযোগিতাকে উৎসব হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি।
নিজের কাজ ঠিকমতো করাকে প্রকৃত দেশপ্রেম বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান। তিনি সক্রেটিসকে উদ্ধৃত করে বলেন, ‘আলাদা করে দেশপ্রেম বা দেশকে ভালো লাগার দরকার নাই। ভালোবাসারও দরকার নাই। শুধু নিজের কাজটা ভালোমতো করতে হবে। নিজের কাজটা করাই হচ্ছে দেশপ্রেম। তোমার কাজ হলো দেশকে গড়ে তোলার জন্য নিজেকে তৈরি করা। সেটাই তুমি করবা।’
ঢাকা আঞ্চলিক উৎসবে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ হাজার ৩৩৫ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন।
সকাল ৯টায় উদ্বোধনী পর্বের পর দিনব্যাপী তিন ধাপে পরীক্ষা পর্ব চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা প্রাইমারি ক্যাটাগরি, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ১টা ৩০ মিনিট জুনিয়র ক্যাটাগরি এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আয়োজকেরা জানান, ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীদের ফলাফল পরবর্তী সময়ে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে (https://matholympiad.org.bd/) প্রকাশ করা হবে।
গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানস্থলে অংশ নেয় প্রথমা প্রকাশন, আদর্শ, তাম্রলিপি, স্বপ্ন ’৭১, ল্যাববাংলা, তৌফিক প্রকাশন, দ্বিমিক, রকমারি ডটকম, অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স, বাংলার ম্যাথ। উৎসবে প্রাথমিক চিকিৎসাসহায়তা দিচ্ছে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল লিমিটেড।
চলতি বছর গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে অনলাইনে ৫১ হাজার ৫৩২ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছে। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রথমে ‘অনলাইন বাছাই অলিম্পিয়াড’ অনুষ্ঠিত হয় এবং বাছাই অলিম্পিয়াডের বিজয়ীদের নিয়ে এখন ১২টি শহরে ‘আঞ্চলিক গণিত উৎসব’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
সব আঞ্চলিক গণিত উৎসবের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় গণিত উৎসব ২০২৬। জাতীয় গণিত উৎসবের সেরাদের নিয়ে কয়েক ধাপে গণিত ক্যাম্প-কর্মশালার মাধ্যমে জুলাই মাসে চীনে অনুষ্ঠেয় ৬৭তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য বাংলাদেশ দল নির্বাচন করা হবে।
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি এই উৎসবের আয়োজন করেছে।
উদ্বোধনী পর্বে আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, রাজিয়া বেগম, শাহাদাত উল্লাহ খান ও অ্যাসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ফারজানা আলম।