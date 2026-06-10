রাজধানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। বুধবার রাতে, রাজধানী কাকলী এলাকায়
রাজধানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। বুধবার রাতে, রাজধানী কাকলী এলাকায়
রাজধানী

প্রধানমন্ত্রীর পর এবার রাতের ঢাকায় বর্জ্য তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাতের বেলায় আকস্মিকভাবে রাজধানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম।

বুধবার রাত ১১টার দিকে প্রতিমন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা  হুমায়ুন কবীরকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর কাকলী এলাকায় যান।

প্রতিমন্ত্রী ঘণ্টাখানেক ধরে কাকলীসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য অপসারণ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি কোথায় বর্জ্য জমে আছে, অপসারণে কত সময় লাগছে, মাঠপর্যায়ে কর্মীরা কীভাবে কাজ করছেন—এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেন।

এর আগে পবিত্র ঈদুল আজহার সময় আকস্মিকভাবে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনকে দ্রুত বর্জ্য অপসারণ, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং নাগরিক দুর্ভোগ কমাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার রাতে পরিদর্শনের সময় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম সংশ্লিষ্টদের বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যেকোনো গাফিলতি মেনে নেওয়া হবে না। নগরবাসী যাতে ভোগান্তিতে না পড়ে, সে জন্য মাঠপর্যায়ে তদারকি আরও বাড়াতে হবে। শুধু দাপ্তরিক প্রতিবেদন নয়, বাস্তব কাজের ফল মাঠে দেখা যেতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়তে বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম নিয়মিত ও সময়মতো করতে হবে। কোথাও বর্জ্য জমে থাকলে, তা দ্রুত অপসারণ করতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পবিত্র ঈদুল আজহার সময় রাজধানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরেজমিন পরিদর্শনের পর থেকে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে তদারকি বাড়ানো হয়েছে। এর অংশ হিসেবে রাতের বেলায়ও বিভিন্ন এলাকার বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হচ্ছে।

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