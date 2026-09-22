নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে হাইতির প্রধানমন্ত্রী আলিক্স দিদিয়ে ফিস-আইমে
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে হাইতির প্রধানমন্ত্রী আলিক্স দিদিয়ে ফিস-আইমে
রাজধানী

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাইতির প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন হাইতির প্রধানমন্ত্রী আলিক্স দিদিয়ে ফিস-আইমে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে বাংলাদেশ ও হাইতির মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

এ ছাড়া দুই দেশের জনগণের কল্যাণে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও জোরদার করা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে অংশীদারত্ব বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন উভয় নেতা। আলোচনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়গুলোও গুরুত্ব পায়।

এর আগে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ‘নর্থ ডেলিগেটস লাউঞ্জ’-এ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তাঁর সঙ্গে সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনস্থলে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। পরে তিনি বিশ্বনেতাদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ এই ফোরামের উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশ নেন।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে হাইতির প্রধানমন্ত্রী আলিক্স দিদিয়ে ফিস-আইমে ও উভয় দেশের প্রতিনিধিরা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এবারের অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বৈশ্বিক সংঘাত নিরসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

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