হাতিরপুলে মোতালিব প্লাজার সামনের রাস্তা অবরোধ করেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। একপর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আজ রোববার দুপুরে
রাজধানী

হাতিরপুল, ফার্মগেট, সার্ক ফোয়ারা মোড়ে অবরোধ, ২০ মিনিটের পথে সময় লাগছে দেড় ঘণ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি চলছে। কয়েকটি জায়গায় পুলিশের সঙ্গে অবরোধকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

ফার্মগেট, কারওয়ান বাজারের সার্ক ফোয়ারা মোড় ও হাতিরপুলে মোতালিব প্লাজার সামনে অবরোধ ও অবস্থান কর্মসূচি ঘিরে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় তীব্র যানজট হয়েছে।

ফার্মগেটে অবরোধ চলাকালে শিশুকে কোলে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক অভিভাবক। আজ রোববার দুপুরে

এতে দুর্ভোগে পড়েছে ঢাকাবাসী। গণপরিবহন চলাচল সীমিত হয়ে যাওয়ায় হেঁটে গন্তব্য যাচ্ছেন অনেকে।

হাতিরপুলে মোতালিব প্লাজার সামনের রাস্তা অবরোধ করেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। চলছে ইটপাটকেল নিক্ষেপ

মাকে নিয়ে রাজধানীর জুরাইন থেকে পান্থপথের একটি হাসপাতালে এসেছিলেন বাবুল সরকার। বাস না পেয়ে কারওয়ান বাজার মোড়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। বাবুল সরকার প্রথম আলোকে বলেন, অবরোধের কারণে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাকে নিয়ে তিনি চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

গণপরিবহন না পেয়ে শ্যামলী থেকে শাহবাগে হেঁটে যাচ্ছিলেন মো. জাকারিয়া। তিনি বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে পণ্য সরবরাহ করেন। জাকারিয়া প্রথম আলোকে জানান, বাসের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন তিনি। বাস না পেয়ে হেঁটেই শাহবাগ যাচ্ছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, তাঁর একজন ক্রেতা শাহবাগে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন। কর্মসূচির নামে এভাবে মানুষকে জিম্মি করারও বিরোধিতা করেন তিনি।

অবরোধের কারণে যান চলাচল সীমিত। হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছে অনেকে। ফার্মগেট এলাকায়

প্রথম আলোর সংবাদকর্মী রাজীব আহমেদ জানান, শেওড়াপাড়া থেকে কারওয়ান বাজারে কর্মস্থলে মোটরসাইকেলে আসতে তাঁর ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু আজ একই পথে সময় লেগেছে দেড় ঘণ্টা। বিজয় সরণি থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত আসার রাস্তা পুলিশ বন্ধ করে রেখেছে। ফার্মগেটমুখী গাড়ি উড়ালসড়ক দিয়ে তেজগাঁওয়ের দিকে পাঠানো হচ্ছে। পুরো এলাকায় যানজট তৈরি হয়েছে।

ফার্মগেট আজ সকাল ৯টার দিকে অবরোধ করেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। বেলা দুইটার পরে অবরোধ তুলে নেওয়ার পর যান চলছে

অবরোধের কারণে রাস্তায় আটকে ছিলেন প্রথম আলোর আরেক সংবাদকর্মী আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তিনি বলেন, মোহাম্মদপুর থেকে সকাল ৯টা ১০ মিনিটে কারওয়ান বাজারে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। খামারবাড়ি এসে আটকে যায় অটোরিকশা। পরে অটোরিকশাটি ইন্দিরা রোডের দিকে চলে যায়। ইন্দিরা রোডে তীব্র যানজটে অনেকক্ষণ আটকে থাকে অটোরিকশা। একপর্যায়ে তিনি হেঁটে কারওয়ান বাজারে আসেন। অন্যদিন ৩০ মিনিটের মতো সময় লাগে। তবে আজ তাঁর অফিসে আসতে সময় লেগেছে দেড় ঘণ্টার বেশি।  

ফার্মগেট এলাকায় যানজট। আজ রোববার দুপুরে

আজ বেলা দুইটার একটু আগে হাতিরপুলে মোতালিব প্লাজার সামনের সড়কে মুঠোফোন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মুঠোফোন ব্যবসায়ীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়েছে; লাঠিপেটা করেছে।

মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা সার্ক ফোয়ারা মোড়ে অবস্থান নিলে লাঠিপেটা করে পুলিশ। আজ সকালে

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কয়েক দফা দাবিতে কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করে ‘অবস্থান কর্মসূচি’ পালন শুরু করেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। জলকামান, সাউন্ড গ্রেনেড ও লাঠিপেটা করে মুঠোফোন ব্যবসায়ীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। বেলা দেড়টার দিকে বিক্ষোভকারীরা আবারও জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ আবারও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফার্মগেট মোড় অবরোধ করেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

