সড়ক দুর্ঘটনা
সড়ক দুর্ঘটনা
রাজধানী

ওষুধ আনতে বেরিয়ে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হাসপাতাল থেকে ওষুধ আনতে বাসা থেকে স্ত্রীসহ বেরিয়েছিলেন আবদুর রশীদ (৭৯)। তবে হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি তাঁর। এর আগেই পথে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর ডেমরার কোনাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আবদুর রশীদ পরিবারের সঙ্গে ডেমরার ডগাইর পশ্চিমপাড়ায় থাকতেন।

আবদুর রশীদের নাতি তাহসিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর দাদা-দাদি সকালে ডেমরার কোনাপাড়ার বাসা থেকে বের হন। তাঁরা রিকশায় ডেমরার কোনাপাড়া বাসস্ট্যান্ডে যান। সেখানে রিকশা থেকে নেমে বঙ্গবাজারসংলগ্ন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ওষুধ নিতে যাওয়ার জন্য বাসে উঠতে হাঁটতে থাকেন। একপর্যায়ে বেপরোয়া গতির একটি কাভার্ড ভ্যান বৃদ্ধ রশীদকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

তাহসিন জানান, তাঁর দাদির সামনে দাদা দুর্ঘটনার শিকার হন। তবে তিনি অক্ষত আছেন। তাঁর দাদাকে প্রথমে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে বেলা আড়াইটার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বৃদ্ধ রশীদকে ধাক্কা দেওয়া যানটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন