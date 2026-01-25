মোহাম্মদপুরে ‘নিষ্ঠুরভাবে’ বিড়াল হত্যা মামলায় যুক্তিতর্ক ৩ ফেব্রুয়ারি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মনসুর নামের এক ব্যক্তির বিড়াল হত্যার ঘটনায় এলাকাটির বাসিন্দা আকবর হোসেন শিবলুর বিরুদ্ধে করা মামলায় যুক্তিতর্কের জন্য আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখ ধার্য করেছেন আদালত।
আজ রোববার শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিদ্দিক আজাদ এ তারিখ ধার্য করেন।
বাদীপক্ষের আইনজীবী জাকির হোসেন বলেন, আজ এ মামলায় আসামিপক্ষের আত্মপক্ষ শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। আসামি আদালতে এসেছিলেন। কিন্তু শুনানির সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে আদালত আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের জন্য তারিখ ধার্য করেন।
আইনজীবী সূত্রে জানা যায়, আসামি ইচ্ছা করে একটি বিড়ালকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন বলে এ মামলায় অভিযোগ করা হয়। গত ২ ডিসেম্বর মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। মামলায় চারজন সাক্ষ্য দিয়েছেন।
বিড়াল হত্যার ঘটনায় গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার আবেদন করেন পিপলস ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে নাফিসা নওরীন চৌধুরী। সেদিন আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন। অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করতে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশকে নির্দেশ দেন।
পরে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ আসামি আকবরের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন দেয়। গত বছরের ১৪ জুলাই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে মোহাম্মদপুরের মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ারের নবম তলার বাসিন্দা মনসুরের একটি বিড়াল হারিয়ে যায়। পরে ভবনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, আসামি আকবর বিড়ালটিকে ফুটবলের মতো লাথি মারছেন। আসামির লাথির আঘাতে বিড়ালটি নিথর অবস্থায় পড়ে থাকে। তখন আসামি পা দিয়ে পাড়া দিয়ে বিড়ালটির মৃত্যু নিশ্চিত করেন।