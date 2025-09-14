সড়ক দুর্ঘটনা
কুর্মিটোলা হাসপাতালের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের এক আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মো. মুজিবুর রহমান। আজ রোববার সকাল সাড়ে আটটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির শ্যালক মো. সুমন মিয়া বলেন, সকালে মুজিবুর রহমান তাঁর মেয়ে মারিহাকে কলেজে পৌঁছে দিতে যান। ফেরার পথে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সামনে কোনো গাড়ির ধাক্কায় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। তবে ঠিক কোন গাড়ির সঙ্গে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা তাঁরা জানেন না। আহত অবস্থায় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সকাল ১০টা ১২ মিনিটে চিকিৎসক মুজিবুরকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তির শ্যালক বলেন, মুজিবুর রহমান দক্ষিণখান থানার আজমপুর মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা আবু সাঈদের ছেলে। তিনি মুদিদোকানি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম শাহনাজ পারভীন। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে।

