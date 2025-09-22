ঢাকার বংশালে বৃষ্টির জমা পানিতে পড়ে অচেতন, হাসপাতালে মৃত ঘোষণা

রাজধানীর বংশালের নাজিরাবাজার এলাকার রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে পড়ে অচেতন হন তিনি। স্থানীয় লোকজন বাঁশ দিয়ে পানির ভেতর থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম আমিন হোসেন (৩০)। তিনি একটি বেকারি দোকানের কর্মচারী ছিলেন। তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রাজধানীতে গতকাল রোববার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। আজ ভোরের দিক থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায়। এ কারণে ঢাকার অনেক সড়কে পানি জমে যায়। ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী। এর মধ্যে বংশালের নাজিরাবাজার এলাকায় একজন মারা গেলেন।
বংশাল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সজল রায় প্রথম আলোকে বলেন, নাজিরাবাজার এলাকা দিয়ে আমিন বাইসাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টিতে জমে থাকা পানিতে পড়ে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় লোকজন বাঁশের সাহায্যে পানির ভেতর থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। সকাল পৌনে ১০টার দিকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
এসআই সজল রায় আরও বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আমিন মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
ময়নাতদন্তের জন্য আমিনের লাশ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলে জানান এসআই সজল রায়।
আমিনের দুলাভাই সুমন মিয়া বলেন, বেকারির মালামাল সরবরাহ করতে সকালে সাইকেল নিয়ে বের হয়েছিলেন আমিন। পরে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। হাসপাতালে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
এক মাস আগে আমিন বিয়ে করেছিলেন বলে জানান সুমন মিয়া। আমিনের গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম বাদশা আকন।