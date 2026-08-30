কারওয়ান বাজারের কিচেন মার্কেট সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজধানীর যানজট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে তেজগাঁও কার্যালয়ের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। কারওয়ান বাজারের কিচেন মার্কেট গাবতলীতে এবং ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল প্রকল্পে ৪ মাসের মধ্যে একটি অস্থায়ী বাস টার্মিনাল নির্মিত হবে। এক্সপ্রেসওয়ে-ফ্লাইওভারে ইটিসি সিস্টেম ও অ্যাপ চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়। বুয়েটকে যাত্রাবাড়ীর যানজট নিরসনে ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।