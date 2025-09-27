‘বাংলাদেশের সুষম নগরায়ণ ও উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ: নীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তাবনা’ শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপে বক্তারা। শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরের বিআইপি কনফারেন্স হলরুমে
‘বাংলাদেশের সুষম নগরায়ণ ও উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ: নীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তাবনা’ শীর্ষক পরিকল্পনা সংলাপে বক্তারা। শনিবার রাজধানীর বাংলামোটরের বিআইপি কনফারেন্স হলরুমে
রাজধানী

বিআইপির সংলাপ

ঢাকাকেন্দ্রিক উন্নয়ননীতি দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য নষ্ট করছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

পরিকল্পনার পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সুষম উন্নয়ন ও উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয় বলে মনে করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান। তিনি বলেন, স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে গেলেও উন্নয়নের কেন্দ্রে রয়ে গেছে ঢাকা। ঢাকাকেন্দ্রিক উন্নয়ননীতি দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।

‘বাংলাদেশের সুষম নগরায়ণ ও উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ: নীতি ও পরিকল্পনা প্রস্তাবনা’ শীর্ষক এক পরিকল্পনা সংলাপে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান কথাগুলো বলেন।

আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর বাংলামোটরের বিআইপি কনফারেন্স হলরুমে এ সংলাপের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ শেখ ‍মুহম্মদ মেহেদী আহসান।

সংলাপে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, রাজধানীতে নতুন বড় প্রকল্প বন্ধ করে আঞ্চলিক শহরগুলোয় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা স্থানান্তর জরুরি। তাঁর মতে, ন্যাশনাল স্পেশাল প্ল্যান কার্যকর করে আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র গড়ে তুললেই সুষম উন্নয়নের পথ তৈরি হবে।

বিআইপি সভাপতি বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নাগরিক সুবিধা প্রতিটি জেলা শহরে নিশ্চিত করা গেলে ঢাকার ওপর অযাচিত চাপ কমে আসত। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্র—উভয়ই ঢাকাকেন্দ্রিক স্বার্থে আবদ্ধ থাকায় বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

উন্নয়নের জন্য শুধু অবকাঠামো নির্মাণ নয়, বরং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রতিটি জেলায় পৌঁছে দেওয়াই এখন জরুরি—এমন মন্তব্য করে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, প্রতিটি জেলা শহরে আধুনিক হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে মানুষকে চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য রাজধানীতে আসতে হতো না। একইভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চল ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

জেলা বাজেট প্রণয়নকে বিকেন্দ্রীকরণের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করে আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, ঢাকা ও অন্যান্য জেলার বরাদ্দের বৈষম্য প্রকাশ্য করা হলে জনগণের দাবি আরও স্পষ্ট হতো। তিনি রাজধানীতে নতুন মেগা প্রকল্প বন্ধ করে আঞ্চলিক শহরগুলোতে প্রশাসনিক দপ্তর, শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের পক্ষে মত দেন।

সংলাপে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্রধান নগর–পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম বলেন, রাজধানী ঢাকায় জনসংখ্যা ও চাপ অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঢাকা ইতিমধ্যেই স্যাচুরেটেড (পরিপূর্ণ), এখনই এটি থামাতে হবে। কিন্তু থামাতে হলে বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একজন রোগীর যেন আইসিইউর (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) জন্য ঢাকা ছুটে আসতে না হয়, তার ব্যবস্থা রাজশাহী বা সিলেটেই গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান—সবকিছু বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

আশরাফুল আলম বলেন, ঢাকা যদি প্রতিদিন বাংলাদেশের সবকিছুকে অ্যাবজর্ভ (শোষণ) করে, তাহলে কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যেন বুঝতে পারি কোথায় কী ধরনের শিল্প হতে পারে, সেই অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে।’

ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী জনস্রোত রোধ করতে হলে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে বাস্তবভিত্তিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে—এমন মত দিয়ে রাজউকের এই প্রধান নগর–পরিকল্পনাবিদ বলেন, নইলে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা শুধু কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইপির ফেলো মেম্বার আনিসুর রহমান (তুহিন)। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে নগরায়ণের গতি প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক দ্রুত। ১৯৬০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নগর জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের প্রধান নগরগুলোতেই মানুষের বসতি ঘন হচ্ছে। ফলে রাজধানীমুখী চাপ বেড়ে যাচ্ছে। এই অতি দ্রুত নগরায়ণ দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশে বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে।

জনসংখ্যা বণ্টনের ভারসাম্য রক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ এখন সময়ের দাবি—এমন অভিমত তুলে ধরে মূল প্রবন্ধে আরও বলা হয়, শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়ন নয়, বরং আঞ্চলিক নগর ও জেলা শহরগুলোতেও পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা দরকার। এতে রাজধানীর চাপ কমবে এবং সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে।

মূল প্রবন্ধে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক—এই তিন ধরনের বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে আরও ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সেবাদানকে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া এবং আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। এসব নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে সুষম নগরায়ণ নিশ্চিত হবে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তবে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পিত সমন্বয় প্রয়োজন বলেও প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।

সংলাপে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইপির যুগ্ম সম্পাদক তামজিদুল ইসলাম। আরও বক্তব্য দেন থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ইমেরিটাস অধ্যাপক এ টি এম নুরুল আমিন, বিআইপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক গোলাম রহমান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র প্ল্যানার মাকসুদ হাসেম, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফৌজিয়া ফারজানা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ফরহাদুর রেজা, বিআইপির সহসভাপতি সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন ও ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালট্যান্টস লিমিটেডের (ডিডিসি) পরিচালক মাহবুবুর রহমান।

আরও পড়ুন