বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাককর্মীর মৃত্যু

রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মো. আনিছ মিয়া (২৫) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বেলা পৌনে দুইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আনিছ মিয়া একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার বড় তিরছা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মজিবুর রহমান। তিনি পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর ওয়ারলেস গেট করাইল বস্তি এলাকায় থাকতেন।
নিহত আনিছের বড় ভাই আসিক মিয়া বলেন, দুপুরে কারখানা থেকে খাবার খেতে বের হয়েছিলেন আনিছ। চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত আনিছের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি রেলওয়ে থানায় জানানো হয়েছে।