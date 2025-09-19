মাজার ভাঙার ঘটনায় সরকার অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে, এমন প্রমাণ নেই: ফরহাদ মজহার

দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার ভাঙা ও মাজারে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার। তিনি বলেছেন, ‘মাজার ভাঙা একটা ফৌজদারি অপরাধ। এ সরকার এখন পর্যন্ত মাজারে যেসব ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেসব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে কিংবা বিচারের প্রক্রিয়ায় এনেছে, এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নাই।’
শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনে এসব কথা বলেন ফরহাদ মজহার। ‘ভাব বৈঠকি’ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সুফিবাদের অনুরাগীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
প্রতিবাদ সভায় ফরহাদ মজহার বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি, তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলছি, এটা সরকারের মারাত্মক দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সুযোগে একের পর এক মাজার ভাঙা হয়েছে।’
মাজার ভাঙার ঘটনায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ফরহাদ মজহার। তিনি বলেন, ‘একজন মৃত মানুষের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ড. ইউনূসের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি যেভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে, আমি জানি না তিনি এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন কি না। এটা প্রকট মানবাধিকারের লঙ্ঘন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।’
ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা গণতন্ত্রের মূল কথা উল্লেখ করে ফরহাদ মজহার বলেন, প্রত্যেকের ধর্ম তাঁরা তাঁদের নিজের মতো করে যেন চর্চা করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু সরকার এই দায়িত্ব পালন করছে না।
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ঐশী নগরের মহাসচিব আনিস জাফরী, বাংলাদেশ বাউল সমিতির সভাপতি আবুল সরকার, এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নফিউল ইসলাম, শিক্ষা আন্দোলনকর্মী পঙ্কজনাথ সূর্য প্রমুখ।
মানববন্ধন থেকে আগামী ৩ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ‘জাতীয় সুফি ঐক্যে’র ব্যানারে একটি জাতীয় সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে একটি দল দ্রুত বিষয়টি নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আলোচনা করবেন বলেও জানানো হয়।