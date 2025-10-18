বিমানবন্দর এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে
বিমানবন্দর এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে (পণ্য রাখার স্থান) আগুন লেগেছে। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে আগুন লাগে।

আগুনের ধোঁয়া।

বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের কার্গো ভিলেজে এই আগুন লাগে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম।

বিমানবন্দর এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ চলছে

আগুন নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সিভিল এ্যাভিয়েশনসহ ফায়ার সার্ভিস এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট কাজ করছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর। নৌবাহিনীও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যোগ দিয়েছে বলে আইএসপিআর জানিয়েছে।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের কার্গো ভিলেজে আগুন লেগেছে। কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়া

ফায়ার সার্ভিসের ২০টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করছে। ১২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লেগেছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়া। উত্তরা থেকে তোলা ছবি
