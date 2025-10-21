জোবায়েদ হত্যায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে আদালত প্রাঙ্গণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা জোবায়েদ হোসেনের হত্যার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে চিফ মেট্রোপলিট্রন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল থেকে ‘ফাঁসি, ফাঁসি, ফাঁসি চাই, খুনিদের ফাঁসি চাই’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দিব না’, ‘জবিয়ানের রক্ত, বৃথা যেতে পারে না’, ‘প্রশাসনের কালো হাত, ভেঁঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’—এমন বিভিন্ন স্লোগান দেন।
মিছিলে থাকা ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী আবিদ হাসান বলেন, ‘আমরা জোবায়েদের হত্যায় জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। কোনো রকমের টালবাহানা মেনে নেব না। আর্থিক লেনদেন কিংবা কোনো প্রভাব খাটিয়ে যদি আইনকে কুক্ষিগত করা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কঠোর আন্দোলন করবে।’
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, জোবায়েদের খুনিদের আইনানুগ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসন অনেক কিছু আড়াল করে রেখেছে, জোবায়েদের প্রকৃত খুনিদের খুঁজে বের করতে হবে।
গত রোববার রাতে পুরান ঢাকার আরমানিটোলার একটি ভবনের সিঁড়ি থেকে জোবায়েদের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর গলায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। জোবায়েদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।
জোবায়েদ হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তাঁর ভাই এনায়েত হোসেন আজ বেলা ১১টার দিকে বংশাল থানায় হত্যা মামলা করেছেন। এ ঘটনায় মাহির রহমান (১৯), বার্জিস শাবনাম বর্ষা (১৯) ও ফারদীন আহম্মেদ আয়লান (২০) নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বংশাল থানা–পুলিশ।