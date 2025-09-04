জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল নির্মাণের দায়িত্বে সেনাবাহিনীর কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসনসংকট নিরসনে বাণী ভবন হল ও ড. হাবিবুর রহমান হল নির্মাণের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এই হস্তান্তর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম হল নির্মাণের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের অধীন ২৫ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইফতেখার আলমের কাছে হস্তান্তর করেন।
এ সময় উপাচার্য বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি আবাসন ভবন নির্মাণের এই পর্যায়ে আসার পেছনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রয়াস রয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা এই ধাপে পৌঁছাতে পেরেছি। শিক্ষার্থীদের অপরিসীম যেই আবাসন প্রয়োজন রয়েছে, তা কিছুটা হলেও পূরণ হবে।’
অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, ‘এটিই একমাত্র সমাধান নয়। এরপর আমরা অস্থায়ী আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করব। আমাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভব না হলেও কিছুটা হয়তো সুরাহা হবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সাবিনা শরমীন বলেন, ‘দুটি হল নির্মাণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের যে আবাসন সমস্যা রয়েছে, তার সামান্যতম হলেও একটা সমাধান হবে। এই নির্মাণ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার পারস্পরিক বোঝাপড়ার ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার আহ্বান করছি।’
সেনাবাহিনীর ২৫ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইফতেখার আলম বলেন, ‘এই প্রকল্পের কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে। আমরা কাজের গুণগত মান বজায় রেখে এটি সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’