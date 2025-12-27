শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার নিশ্চিতের জন্য যদি এক মাসও শাহবাগে থাকতে হয়, তাঁরা থাকবেন বলে জানিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। আজ শনিবার শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি থেকে তিনি এ ঘোষণা দেন।
কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসও যদি আশ্বাস দেন, আমরা রাজপথ ছাড়ব না। আমরা বিচার নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরব। হাদি হত্যার বিচারের জন্য যদি এক মাসও থাকতে হয়, আমরা থাকব। রাজপথ ছাড়ব না।’
শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার দাবিতে সিলেট, কুষ্টিয়া ও রংপুরে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ হয়েছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে গতকাল শুক্রবার দুপুর থেকে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীরা। এতে বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষও যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে নারী ও শিশুরাও রয়েছে।
অবস্থান চলাকালে আজ বেলা সোয়া ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ–সংলগ্ন এলাকায় নেতা–কর্মীদের নিয়ে ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় অবস্থান সরিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে চলে যান ইনকিলাব মঞ্চের নেতা–কর্মীরা। কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমান ফিরে গেলে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা আবার শাহবাগে অবস্থান নেন। তার পর থেকে তাঁরা শাহবাগে অবস্থান নিয়ে হাদি হত্যার খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাচ্ছেন। এর ফলে শুক্রবার দুপুর থেকে শাহবাগ মোড় দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
আজ সরেজমিন দেখা যায়, শীত উপেক্ষা করে শাহবাগ মোড়ের মাঝখানে খোলা আকাশের নিচে বসে আছেন নেতা–কর্মীরা। একটু পরপর স্লোগান দিচ্ছেন। চলছে কবিতা আবৃত্তি, কেউ আবার হাদিকে নিয়ে বানানো গানও গাইছেন। কেউ আবার একটু হেঁটে গিয়ে দূর থেকে জিয়ারত করে আসছেন হাদির কবর! একটু পরপর হাদি হত্যার বিচার চেয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। সকালের দিকে মানুষের সংখ্যা কম থাকলেও দুপুরের পর তা বাড়তে থাকে। অবস্থান চলাকালে শাহবাগেই তাঁরা জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ পড়েন।
আমরা বিচার নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরব। হাদি হত্যার বিচারের জন্য যদি এক মাসও থাকতে হয়, আমরা থাকব। রাজপথ ছাড়ব না।আবদুল্লাহ আল জাবের, সদস্যসচিব, ইনকিলাব মঞ্চ
এ সময় মঞ্চের নেতা–কর্মীরা ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর’, ‘আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘গোলামি না আজাদি, আজাদি আজাদি’, ‘যেই হাদি জনতার সেই হাদি মরে না’, ‘ফাদার অব টেররিস্ট, মোদি মোদি’, ‘হাদি না মোদি, হাদি হাদি’, ‘হাদি ভাই মরল কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘হাদি ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।
আজ বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা থাকায় ইনকিলাব মঞ্চের স্বেচ্ছাসেবকেরা ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে পৌঁছাতে সহায়তা করেন। পরীক্ষা শেষে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অনেকে এ কর্মসূচিতে অংশ নেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘গতকাল (শুক্রবার) আমরা উপদেষ্টাদের এখানে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। জনতার সঙ্গে কথা বলার কথা বলেছিলাম। আপনারা আসেন নাই। এরপরে এসে হাতে–পায়ে ধরেও কোনো কাজ হবে না। আমাদের লড়াই চলছে, চলবে।’
ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব বলেন, ‘জনগণ যদি চায়, তবেই আপনারা যমুনায় থাকতে পারবেন, সংসদে যেতে পারবেন। আর জনগণ যদি চায়, ক্যান্টনমেন্টে থাকলেও পার পাবেন না।’
জান দেব জুলাই দেব না উল্লেখ করে আবদুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘জুলাই–পরবর্তী সময়ে যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে, তাদের কারা জামিন দিয়েছে, আমরা জানি। জুলাইয়ের পর ক্যান্টনমেন্টে যেসব আওয়ামী সন্ত্রাসী আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের কারা এক্সিট দিয়েছে, সেটাও আমরা জানি। জুলাই–পরবর্তী সময়ে জুলাইকে কারা বিক্রি করেছে, আমরা জানি। এই জনতা জুলাইয়ের জনতা। তারা জান দেবে, তবু জুলাই দেবে না।’
ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সিলেট নগরের চৌহাট্টা এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি চলছে। আজ বেলা ৩টা ২০ মিনিটের দিকে সড়কে অবস্থান নেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা। এর আগে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় জড়ো হতে থাকেন তাঁরা। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পুলিশ সদস্যদের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়।
একই দাবিতে কুষ্টিয়ায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ছাত্র-জনতা। আজ বেলা আড়াইটার দিকে ‘কুষ্টিয়ার জনসাধারণ’-এর ব্যানারে শহীদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়াম এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মজমপুর ট্রাফিক মোড়ে জড়ো হয়। সেখানে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে বসে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান নেন ছাত্র-জনতা। এতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।
রংপুরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ইনকিলাব মঞ্চ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা–কর্মীরা। গতকাল বেলা দুইটার দিকে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। বক্তারা রাজধানীর শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।
[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন নিজস্ব প্রতিবেদক, কুষ্টিয়া, রংপুর ও প্রতিনিধি, সিলেট]