মশা নিধনে ওষুধ দিচ্ছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একজন কর্মী
রাজধানী

ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে অভিযানে মরছে না মশা, উপায় খুঁজতে কমিটি

মোহাম্মদ মোস্তফাঢাকা

মশা নিধন সিটি করপোরেশনের প্রধান কাজগুলোর একটি। রাজধানীতে মশার উপদ্রব অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে কাজটি ঠিকমতো হচ্ছে না। যদিও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের দাবি, কাজ নিয়মিতই হচ্ছে। কিন্তু মশা কেন মরছে না, সেটি নিয়ে তারাও চিন্তিত।

মশার ওষুধে কাজ হচ্ছে কি না, তা যাচাই করার জন্য একটি কমিটি করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। এই কমিটি মাঠপর্যায়ে তদন্ত করে দেখবে ওষুধে মশা মরছে কি না। একই সঙ্গে মশা নিধনে নিয়োজিত কর্মীরা ঠিকমতো কাজে যাচ্ছেন কি না, সেটিও যাচাই করে দেখবে এই কমিটি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানায়, মশা নিধনের কাজে এখন ১ হাজার ৩০ জন কর্মী নিয়োজিত আছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ডে সকালে সাতজন ও বিকেলে ছয়জন কর্মী মশার ওষুধ ছিটানোর কথা। কিন্তু মাঠের বাস্তবতা ও নাগরিকদের অভিজ্ঞতা বলছে ভিন্ন কথা।

দক্ষিণ সিটিতে একাধিকবার প্রশাসক বদল হলেও নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর না থাকায় তদারকি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার মশা নিধনের কাজে নিয়োজিত কিছু কর্মী রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরিস্থিতির কারণে তাঁদের কিছু বলাও যায় না।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটির ২০ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন জাতীয় প্রেসক্লাব, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, নয়াপল্টন ও কাকরাইল এলাকার মূল সড়ক ও বিভিন্ন অলিগলি মোটরসাইকেলে ঘুরেছেন এই প্রতিবেদক। কোথাও মশকনিধন কর্মীদের দেখা পাওয়া পাওয়া যায়নি। সিটি করপোরেশনের সূচি অনুযায়ী, এই রমজান মাসে বেলা তিনটা থেকে ইফতারের আগপর্যন্ত প্রতিটি ওয়ার্ডে ছয়জন করে কর্মীর মশা নিধনের কাজ করার কথা।

২০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা দুই ঘণ্টা ঘুরেও মশকনিধন কর্মীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি—বিষয়টি দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অঞ্চল–১–এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফারিয়া ফয়েজকে জানান এই প্রতিবেদক। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সচিবালয় এলাকায় মশা নিধনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মীরা গতকাল সচিবালয়ের ভেতরে মশার ওষুধ ছিটানোর কাজ করেছেন। ফলে অন্য কিছু এলাকায় তুলনামূলকভাবে কম ওষুধ ছিটানো হয়েছে। তবে এলাকা ভাগ করে মশা নিধনের কার্যক্রম নিয়মিতই পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

অন্যদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দক্ষিণ সিটির স্বাস্থ্য বিভাগের আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, দক্ষিণ সিটিতে একাধিকবার প্রশাসক বদল হলেও নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর না থাকায় তদারকি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার মশা নিধনের কাজে নিয়োজিত কিছু কর্মী রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরিস্থিতির কারণে তাঁদের কিছু বলাও যায় না।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরে শুধু মশা নিধন কার্যক্রমের জন্য ৪৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর আগের অর্থবছরে ব্যয় করা হয়েছে ৪৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।
আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, জাতীয় নির্বাচনের আগে–পরে ১০ থেকে ১৫ দিন মশা নিধনের কাজে ঢিলেমি ছিল, এটি হয়তো প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার করবেন না। হঠাৎ মশার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার এটিও একটি কারণ।

গত দুই দিনে খিলগাঁও, ধানমন্ডি, যাত্রাবাড়ী, জুরাইন, লালবাগ ও চকবাজার—ঢাকা দক্ষিণ সিটির ছয়টি এলাকায় ঘুরেছেন এই প্রতিবেদক। এসব এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকানি মিলিয়ে ৩২ জনের সঙ্গে কথা হয়। প্রত্যেকেই বলেছেন, আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে হঠাৎ মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে।

ফুটপাতের দোকানির মো. রোকন বলেছেন, মশার যন্ত্রণায় বিকেলের পর ঠিকমতো বেচাবিক্রি করা যায় না।

ধানমন্ডি লেকসংলগ্ন একটি বাড়ির বাসিন্দা আহমেদ রনি প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যার পর বারান্দায় দাঁড়ানো কঠিন হয়ে গেছে।

ওষুধের কার্যকারিতা যাচাইয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা দ্রুতই প্রতিবেদন দেবে। প্রতিবেদন যাতে নিরপেক্ষ হয় তাই কমিটিতে স্বাস্থ্য বিভাগের কাউকে রাখা হয়নি।
জাহানে ফেরদৌস বিনতে রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

পরীক্ষাগারে উত্তীর্ণ, বাস্তবে প্রশ্নবিদ্ধ

ঢাকা দক্ষিণ সিটির স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, মশার লার্ভা ধ্বংস করতে সকালে টেমিফস নামের একটি ওষুধ স্প্রে (ছিটানো) করা হয়, যা ভারত থেকে আমদানি করা। আর বিকেলে উড়ন্ত মশা মারতে মেলাথিউন নামের ওষুধ দিয়ে ফগিং (ধোঁয়া ছড়ানো) করা হয়, যা চীন থেকে আনা।

স্বাস্থ্য বিভাগের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, পরীক্ষাগারে ওষুধের কার্যকারিতা ঠিকমতো পাওয়া গেলেও মাঠে প্রয়োগের পর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে ডোবা, নালা–নর্দমা ও জমে থাকা পানিতে ওষুধ ছিটানো হচ্ছে। কিন্তু বিকেলের ফগিংয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যেসব মশার গায়ে ধোঁয়া সরাসরি লাগছে, সেগুলো মারা যাচ্ছে; যেগুলোর গায়ে লাগছে না, সেগুলো মরছে না।

মশার উপদ্রব নিয়ে চিন্তিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জাহানে ফেরদৌস বিনতে রহমান। তিনি বলেন, বেইলি রোড এলাকায় তাঁর বাসার আশপাশে নিয়মিত ওষুধ ছিটানো হলেও মশার উপদ্রব কমছে না। এ কারণেই ওষুধের কার্যকারিতা যাচাইয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা দ্রুতই প্রতিবেদন দেবে।

এই কর্মকর্তা বলেন, প্রতিবেদন যাতে নিরপেক্ষ হয় তাই কমিটিতে স্বাস্থ্য বিভাগের কাউকে রাখা হয়নি। কমিটির প্রধান করা হয়েছে সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে।

দক্ষিণ সিটির হিসাব বিভাগ সূত্র বলছে, কেবল মশা নিধনেই গত পাঁচ বছরে প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। তবে জনগণের করের বিপুল এই অর্থ ব্যয়ের পরও কেন মশা নিয়ন্ত্রণে আসছে না—এ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে।
ব্যয় বাড়ছে, প্রশ্নও বাড়ছে

তবে জনগণের করের বিপুল এই অর্থ ব্যয়ের পরও কেন মশা নিয়ন্ত্রণে আসছে না—এ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কার্যকর তদারকি, ওষুধের মান যাচাই এবং মাঠপর্যায়ের জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে শুধু বরাদ্দ বাড়িয়ে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়।

নগরবিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু ধোঁয়া বা ফগিং দিয়ে মশা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। ফগিং মূলত পূর্ণবয়স্ক মশা কমাতে কার্যকর হলেও লার্ভা ধ্বংসে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। নির্মাণাধীন ভবন, ছাদে জমে থাকা পানি, খোলা ড্রেন ও জলাবদ্ধ জায়গাগুলোয় নিয়মিত নজরদারি না থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন।

গত কয়েক বছরে রাজধানীতে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মশা নিধনে শুধু মৌসুমি ও লোকদেখানো অভিযান নয়, বছরব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনা প্রয়োজন; বিশেষ করে ওয়ার্ডভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, নিয়মিত তদারকি এবং মাঠপর্যায়ের জবাবদিহি জোরদার করা দরকার।

