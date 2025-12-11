গত ২১ জুলাই মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিধ্বস্ত হয় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমানটি
রাজধানী

মাইলস্টোনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ২০ লাখ ও আহতদের ৫ লাখ করে টাকা দেবে সরকার

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ২০ লাখ এবং আহতদের ৫ লাখ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবে সরকার। পাশাপাশি আহতদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হবে।

আজ বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

গত ২১ জুলাই উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে ৩৬ জন নিহত হন। এর ২৮ জনই শিক্ষার্থী। বিমানের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলামও নিহত হন। এ ছাড়া অনেকে আহত হন।

ব্যাপক আলোচিত এ ঘটনা নিয়ে ৯ সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। সেই কমিশনের প্রতিবেদনে কারণ হিসেবে যুদ্ধবিমানের পাইলটের উড্ডয়ন–ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ১১ ডিসেম্বর

আজকের সংবাদ সম্মেলনে এ দুর্ঘটনাকে ‘জাতীয় ট্র্যাজেডি’ উল্লেখ করে প্রেস সচিব বলেন, এ ঘটনায় নিহত ৩৬ জনকে ২০ লাখ টাকা করে এককালীন দেওয়া হবে। এ ছাড়া আহত ব্যক্তিদের এককালীন ৫ লাখ করে টাকা দেওয়া হবে। আহত ব্যক্তিদের সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে। এ জন্য তাঁদের নিবন্ধন কার্ড করে দেওয়া হবে।

