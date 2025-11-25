রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন

রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে আগুন লেগেছে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ১৬টি ইউনিট কাজ করছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার কথা জানানো হয়।
ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পান। আগুন নেভাতে তাৎক্ষণিকভাবে ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করে। পরে আরও পাঁচটি ইউনিট গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দিয়েছে।
আগুনে তাৎক্ষণিকভাবে কেউ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে বস্তির অনেকগুলো ঘরে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে।