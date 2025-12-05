মিরপুর চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছে একটি সিংহী

রাজধানীর মিরপুরের জাতীয় চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে একটি সিংহী বের হয়ে গেছে। বের হয়ে সিংহীটি চিড়িয়াখানার ভেতরেই অবস্থান করছে। আজ শুক্রবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সিংহীটিকে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।
জাতীয় চিড়িয়াখানার পরিচালক মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, চিড়িয়াখানার মঠ এলাকায় একটা ফিমেল (নারী) সিংহ আছে, সেটা খাঁচা থেকে বের হয়েছে। বের হয়ে সেখানকার পানির পাম্পের পাশে হরিণের খাঁচা সেখানে বসেছে। অচেতন করার জন্য কোনো দিক থেকে তাঁকে গুলি করা যাচ্ছে না। তাঁরা (চিড়িয়াখানার কর্মকর্তা-কর্মচারী) অবস্থান নিয়ে আছেন, সিংহীটা নড়াচড়া করলে সেটাকে অজ্ঞান কর যাবে।
রফিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, ঘটনাটা ঘটেছে বিকেল পৌনে ৫টায়। তখন এমনিতেই দর্শনার্থীদের বের হয়ে যাওয়ার সময়। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের বের করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু চিড়িয়াখানা বন্ধের সময় হয়ে গেছে, তাই দর্শনার্থীরা বুঝতে পারেনি কেন বের করা হচ্ছে। এখন কোনো দর্শনার্থী নাই। কোনো দুর্ঘটনাও ঘটেনি।
ওই খাঁচায় একটি সিংহীই ছিল উল্লেখ করে রফিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, তদন্ত করার পর বলা যাবে সেটা কীভাবে বের হলো।