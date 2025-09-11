কুড়িলে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধে তীব্র যানজট

পৌনে তিন ঘণ্টা অবরোধের পর আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড ও বিমানবন্দর সড়ক থেকে পোশাকশ্রমিকদের সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এরপর যান চলাচল শুরু হলেও ওই এলাকায় যানজট রয়ে গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, ইউরোজোন ফ্যাশনের কয়েক শ শ্রমিক কয়েক মাসের বকেয়া বেতন–ভাতার দাবিতে বেলা তিনটার দিকে কুড়িল বিশ্বরোড এবং বিমানবন্দর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে আশপাশের সড়কগুলোতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক গুলশান বিভাগের উপকমিশনার মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, বকেয়া বেতন–ভাতার দাবিতে কয়েক দিন আগেও ইউরোজোন ফ্যাশন নামের পোশাক কারখানাটির শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। কারখানার মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পাওনা টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে পোশাকশ্রমিকেরা রাস্তা থেকে সরে যান। এরপর রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।