গ্যালারি চিত্রকে ছবির ভাষায় সময়, স্মৃতি ও অস্তিত্বের গল্প

রাজধানীর ধানমন্ডিতে গ্যালারি চিত্রকে গতকাল শনিবার শুরু হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী দলীয় চিত্র প্রদর্শনী ‘ষষ্ঠ রেখা-দ্য মার্জিন অব মেমোরিজ’। আয়োজকেরা বলছেন, এ প্রদর্শনী শিল্প, সময় ও মানবিক অভিজ্ঞতার সংলাপ, যেখানে দেশের বরেণ্য ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীরা একসঙ্গে ভিজ্যুয়াল ভাষায় নিজেদের সময়, স্মৃতি ও অস্তিত্বের গল্প বলেছেন।
এ চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজক স্টুডিও সিক্স বি। প্রদর্শনীতে বরেণ্য শিল্পী এস এম সুলতান, কামরুল হাসান ও হামিদুজ্জামানের দুর্লভ চিত্রকর্মও প্রদর্শিত হচ্ছে।
গতকাল বিকেলে লেখক ও ফটোসাংবাদিক এম এ তাহেরের সভাপতিত্বে এ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চিত্রশিল্পী অধ্যাপক জামাল আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ।
প্রদর্শনীতে ৫০ জন শিল্পীর মোট ৬০টি চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। তরুণ শিল্পী সাইদি হুসেইন সাদির দুটি চিত্রকর্মও স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত।