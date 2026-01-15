দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তাঁরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা
রাজধানী

৪ ঘণ্টা পর আজকের মতো অবরোধ প্রত্যাহার করলেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার বড় সাতটি কলেজের জন্য প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে চলমান অবরোধ কর্মসূচি আজ বৃহস্পতিবারের জন্য প্রত্যাহার করেছেন শিক্ষার্থীরা। এর ফলে সোয়া চার ঘণ্টা পর বিকেল পাঁচটায় সায়েন্স ল্যাব মোড় হয়ে মিরপুর সড়ক ও আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে আগামী রোববারের মধ্যে দাবি না মানলে সোমবার তারা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে আবারও অবরোধ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

নাঈম হাওলাদার অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন

বিকেল ৫টায় আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা শিক্ষার্থীদের একজন নাঈম হাওলাদার অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আগামী রোববারের মধ্যে সরকার ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ জারি না করলে সোমবার তারা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে আবারও অবরোধ করবেন। অধ্যাদেশ জারি না হলে সেদিন শিক্ষার্থীরা অধ্যাদেশ মঞ্চ তৈরি করবেন। পাশাপাশি পরবর্তী কর্মসূচি সেই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করবেন।

আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বের হন। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তাঁরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন।

অবরোধের কারণে মিরপুর সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যানবাহনে আটকে পরা লোকজন নেমে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন। ১৫ জানুয়ারি

আন্দোলনরত সাতটি কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা।

মিরপুরের টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করার কারণে দুর্ভোগ পরেন সাধারণ মানুষ

অবরোধ চলাকালে তাঁরা ‘উই ওয়ান্ট উই ওয়ান্ট, অর্ডিন্যান্স অর্ডিন্যান্স’, ‘রাষ্ট্র তোমার সময় শেষ, জারি করো অধ্যাদেশ’, ‘আমি কে তুমি কে, ডিসিইউ ডিসিইউ’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের কারণে মিরপুর সড়ক ও আশপাশের অন্যান্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে তীব্র যানজটের তৈরি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন হাজারো মানুষ। গাড়ি না পেয়ে তারা হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছেন।

