হাজারীবাগে নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে বুক অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি পর্বে প্রাণবন্ত আয়োজন

রাজধানীর হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি পর্ব-২। ‘স্বপ্ন দেখি বই পড়ি’ স্লোগানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বই পড়ার গুরুত্ব, জ্ঞানচর্চা ও অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
শনিবার সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন কথাসাহিত্যিক ও শব্দঘর সম্পাদক মোহিত কামাল।
যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহান। তিনি শিক্ষার্থীদের বইকে আজীবনের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তাঁর ভাষায়, ‘বই শুধু তথ্য দেয় না, মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ও অনুপ্রেরণা জোগায়।’
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াডের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, অধ্যক্ষ এসএম আমান উর রশিদ, শিক্ষক মুস্তারিন আক্তার, আলোকচিত্রী পারভেজ, কবি শাহনাজ পারভীন এবং সমন্বয়ক আয়শা জাহানসহ অনেকে।
শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় গান, আবৃত্তি ও নৃত্য ছিল বাড়তি আনন্দের জোগান। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ২০০ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ২২ জনকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় বই ও সনদপত্র। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ বই প্রদর্শনী।
বাংলাদেশ বুক অলিম্পিয়াড আয়োজনে সহযোগিতা করে স্বপ্ন ’৭১ প্রকাশন, বইচারিতা, কাঠবিড়ালি ও শব্দঘর।