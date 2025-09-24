রাজধানীতে মাদ্রাসার টয়লেট থেকে শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর হাতিরঝিলের একটি আবাসিক মাদ্রাসার টয়লেট থেকে তুষার তানভীর (১২) নামের তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল সোয়া আটটার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফোয়াদ আহামেদ মরদেহের সুরতহাল করেন।
ফোয়াদ আহামেদ বলেন, বুধবার সকাল সোয়া আটটার দিকে পশ্চিম চৌধুরীপাড়ার ‘শেখ জনরুদ্দীন দারুল কোরআন মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং’ থেকে ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মাদ্রাসার ষষ্ঠ তলার দক্ষিণ পাশের টয়লেটের গ্রিলের সঙ্গে প্লাস্টিকের রশি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো তুষারের মরদেহ পাওয়া যায়।
তুষার চাঁদপুর মতলব গোসাইপুর গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। বর্তমানে তার পরিবার শাহজাহানপুরের শান্তিবাগ এলাকায় থাকে। তুষার ওই মাদ্রাসায় থেকে পড়াশোনা করত।
ফোয়াদ আহামেদ বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করে বলা যাবে।